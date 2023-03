Juventus, ufficiale la data decisiva per il ricorso: i dettagli

Gabriella Palmieri ha stabilito la data in cui verrà discusso il ricorso presentato dalla Juventus contro la Figc e la Corte federale d’Appello.

Nel giorno della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, la Juventus ha ricevuto una notizia importante in ottica giudiziaria.

A pochi minuti dal fischio di inizio della partita con il Friburgo che potrebbe regalare la qualificazione ai quarti di finale, dopo l’1-0 dell’andata, la Juventus ha una data. La data in cui i bianconeri potranno discutere il ricorso contro il -15 in classifica.

Recuperare i punti di penalizzazione proietterebbe la Juventus dal settimo al secondo posto in classifica, ribaltando la classifica ed una stagione al momento negativa.

Qualche giorno fa, martedì per la precisione, Gabriele Gravina, presidente della Figc, era intervenuto in merito all’indagine.

“Siamo in attesa del giudizio del Collegio di Garanzia. La Procura sta effettuando altre verifiche. La giustizia deve fare il suo corso, in questo campionato o nel prossimo”, aveva dichiarato Gravina.

Inchiesta Juventus, la data dell’udienza

Oggi Gabriella Palmieri, presidente dell’Organo, ha stabilito la data dell’udienza. Il 19 aprile la Juventus avrà la possibilità di discutere, presso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, il ricorso presentato contro la Fgc e la Procura Federale.

L’udienza contro la sentenza che ha poi portato alla penalizzazione di 15 punti della Juventus, sarà a Sezioni Unite e inizierà alle 14.30.

In quell’occasione verranno discussi e poi esaminati anche i ricorsi presentati da Fabio Paratici, Federico Cherubini, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Assia Grazioli-Venier, Caitlin Mary Hughes, Paolo Garimberti, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio arrivavene e Daniela Marilungo. I loro ricorsi erano indirizzati sempre contro la decisione della Corte Federale d’Appello in relazioni alle sanzioni da loro subite.

Il Collegio di Garanzia dovrà valutare se la sentenza va annullata per vizi di forma o procedurali, e quindi è inappellabile. Questa decisione comporterebbe la cancellazione della penalizzazione di 15 punti in classifica per la Juventus.

In caso contrario, e quindi confermando la sentenza delle Corte Federale d’Appello, sarebbe poi necessari correggere eventuali vizi imponendo alla Corte di riscrivere le motivazioni della sentenza. A quel punto potrebbe anche rimodularsi la penalizzazione.