Milan-Leao, nuovi sviluppi: il gesto fa sognare i tifosi

Il futuro dell’attaccante portoghese è incerto. Il gesto di oggi fa ben sperare i tifosi rossoneri.

La stagione di Rafael Leao è, almeno in questa parte, straordinaria. Il portoghese è stato tremendamente decisivo nella triplice sfida contro il Napoli che ha svoltato la stagione rossonera. La doppia sfida di Champions League poi, terminata con la qualificazione alla semifinale, è il vero punto di svolta.

L’esterno classe classe 1999 si è caricato la squadra sulle spalle e l’ha trainata verso un traguardo clamoroso. In semifinale incontrerà l’Inter, in un derby della Madonnina che si prospetta epocale.

Il livello mostrato da Leao nelle ultime settimane è quello dei più grandi top player in circolazione. Domenica scorsa ha siglato il stagionale di gol, segnando contro il Lecce la dodicesima rete in campionato. In Champions League, invece, è fermo ad un solo gol.

Ma non sono di certo i numeri a far parlare di lui. Le sue giocate, la sua partecipazione e la sua leadership sono il vero punto di forza del portoghese, che adesso sta valutando la sua situazione contrattuale.

Il suo rinnovo pare vicino. Il Milan è pronto ad accogliere la sua richiesta di 7,5 milioni di euro a stagione. Resta da risolvere solo lo scoglio del bonus alla firma, che aiuterebbe Leao a pagare la famosa multa, salata, allo Sporting Lisbona.

Rafael Leao, oggi il gesto che fa ben sperare i tifosi: rinnovo vicino?

Il rinnovo di Rafael Leao sembra vicino, ma i tifosi sono preoccupati che possano essere solo voci.

Oggi è arrivato un segnale importante. Nel pomeriggio, infatti, il portoghese si è recato insieme al padre nello store ufficiale presente a Casa Milan. Entrato dal retro, è rimasto lì fino a poco fa. Un segnale importante che fa ben sperare i tifosi.

“Il Milan è casa mia, sono molto contento di essere qua. Stiamo parlando di rinnovo, per ora ho ancora un anno di contratto. Se voglio rimanere? Si, ma ci sono altre cose da sistemare”, aveva dichiarato Leao al termine del match di Champions League con il Napoli.

Attenzione alle prossime settimane, che potrebbero essere decisive per il suo futuro in rossonero.