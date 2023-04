Milan-Leao, brutte notizie: ora il portoghese rischia grosso

Il Milan insegue la conferma del quarto posto in Serie A, ma nel frattempo preoccupa ancora la situazione della stella Rafael Leao.

Sette partite alla fine e un quarto posto da blindare assolutamente. Sarà un finale di Serie A di fuoco per il Milan, che se la deve vedere con Roma, Cremonese, Lazio, Spezia, Sampdoria, Juventus e Verona. Per non parlare della doppia sfida con l’Inter in semifinale di Champions League. Il club rossonero ora ha bisogno più che mai della sua stella Rafael Leao, che ancora contro il Napoli ha dimostrato di essere imprescindibile per Pioli.

Ma attorno all’attaccante portoghese classe 1999 ci sono molti problemi in ballo. No, non per il suo rendimento, che nonostante un piccolo momento di flessione nei mesi scorsi è sempre stato ottimo. Leao, in questa stagione, ha messo insieme 13 gol e 12 assist in 41 partite. Numeri che ne fanno un pezzo pregiato sul mercato e stuzzicano il Milan a cederlo già la prossima estate, visto anche il contratto in scadenza nel 2024.

Chelsea, PSG e molte altre big europee sono alla finestra, ma per il Milan il fuoriclasse lusitano rappresenta anche una grana per via del mai risolto contenzioso con lo Sporting. Il vecchio club di Rafael Leao pretende infatti 45 milioni di euro per il giocatore, che nell’estate del 2018 si svincolò a zero in maniera molto controversa. L’attaccante si trasferì all’epoca al Lille, da cui poi lo prese il Milan un anno dopo per 29,5 milioni, ma il club rossonero è lo stesso coinvolto nelle richieste dello Sporting.

La FIFA ha deciso: ecco quanto deve ottenere lo Sporting per Rafael Leao

La questione va avanti da tempo, ma oggi si è aggiunto un nuovo capitolo, che potrebbe essere decisivo per la risoluzione del caso. Come scrive ‘Record’, la FIFA ha infatti stabilito che allo Sporting spettano 16,5 milioni per il trasferimento dell’attaccante. Una decisione che non soddisfa il club portoghese, che voleva l’ammontare dell’intera clausola rescissoria, ma nemmeno le altre parti coinvolte, cioè Lille e Milan.

Il club francese è infatti quello tenuto a pagare i 16,5 milioni stabiliti, e sicuramente adesso farà ricorso per ottenere un nuovo giudizio. Il Milan, per il momento, non è tenuto a pagare nulla allo Sporting, ma continua a seguire il caso con interesse. Infatti, finché il contenzioso non si risolverà, i rossoneri avranno non poche difficoltà a trattare il rinnovo di Rafael Leao. Allo stesso modo, finché la diatriba legale è in corso, anche una cessione risulta complicata.