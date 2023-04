“Dopo il ritiro…” L’ex Juve Chiellini spiazza: ecco cosa vorrebbe fare

L’ex calciatore della Juve parla del suo futuro. Ecco cosa ha rivelato in una lunga intervista l’attuale difensore dei Los Angeles FC.

Dopo l’addio alla Juve, Giorgio Chiellini sta conducendo la seconda parte della sua carriera in MLS. Il difensore ex bianconero attualmente nei Los Angeles FC ha però parlato di cosa farà una volta che la sua carriera da calciatore sarà finita.

“Vorrei continuare a giocare ancora per molto tempo, perché sento di non avere la testa stanca.” ha dichiarato Chiellini a Fanast RFT. “Purtroppo però devo ammettere che il mio corpo ha già dato qualche segnale di cedimento. Siamo alla fine della mia carriera e non so quanto ancora potrò reggere questo ritmo. Penso che questa stagione potrebbe essere l’ultima, o forse massimo un altro anno, ma onestamente non lo so con certezza.”

Chiellini ha poi continuato: “Quando sento di essere arrivato al limite per mantenere il mio standard di gioco, preferisco andare via un po’ prima. Non voglio che la mia immagine di giocatore professionista venga danneggiata da un fine carriera inferiore alle prestazioni a cui ero abituato. Per il momento però mi diverto ancora, vedremo.”

Juve, la confessione di Chiellini: “Io allenatore, non credo?”

E se la sua vita dopo il calcio giocato fosse quella di allenatore, magari proprio di quella Juventus che l’ha portato nel grande calcio e con cui ha vinto moltissimi trofei? Chiellini al momento non ha tra le priorità l’ipotesi di diventare allenatore: “Per diventare un allenatore di successo, devi avere una passione e una dedizione incredibili perché è un ruolo che richiede tanto impegno e sacrificio. Al momento non so se sono disposto ad affrontare tutto ciò.”

Questo però non vuol dire affatto lasciare totalmente il mondo del calcio. Anzi un ruolo che piacerebbe a Chiellini c’è: “Devo ammettere che, una volta che avrò smesso di giocare, mi piacerebbe rimanere coinvolto nel mondo del calcio nel lato manageriale. Certo anche qui parliamo di un compito con molte responsabilitià, ma non ti consuma come fa l’essere un allenatore.”