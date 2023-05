Milan, doccia gelata per Maldini: salta tutto, mossa a sorpresa del Real

Brutte notizie per Paolo Maldini. Il dirigente rossonero potrebbe far presto i conti con una decisione importante del Real Madrid.

Il Milan dovrà costruire nelle prossime settimane quella che sarà la prossima stagione. Niente è certo, tutto resta avvolto in un alone di mistero che ovviamente tiene anche i tifosi in apprensione. Il pareggio di ieri contro la Cremonese ha gettato nuovamente ombre sulla squadra di Pioli e soprattutto sulla gestione del tecnico in questa fase cosi delicata della stagione. Tanti tifosi, infatti, si sono interrogati sulla scelta dell’allenatore di lasciare fuori Rafael Leao, tanto per fare un esempio, giocatore che ha mostrato grandi numeri nel corso delle scorse settimane.

Insomma, parte del popolo rossonero si aspettava di vederlo in campo. In generale, c’è grande attenzione sulle scelte di Pioli, poco condivise da una parte della tifoseria. Il Milan ad oggi è fuori dalle prime quattro posizioni, dunque fuori dalla prossima Champions League. Il club è stato chiaro a più riprese, spiegando concretamente quanto sia importante per tutto l’ambiente e soprattutto sotto il punto di vista economico, la qualificazione alla prossima Coppa dei Campioni.

Certo, c’è da tenere anche in considerazione che la squadra di Pioli è ancora in corsa per la Champions di quest’anno. La semifinale contro l’Inter sarà un altro passaggio cruciale. Da capire, però, qualora non fosse ancora ben chiaro quanto sia imprevedibile e poco accorto affidare alla sola Champions tutto il percorso del Milan e dunque anche la prossima stagione della squadra rossonera.

Milan, brutte notizie per Maldini: il Real bloccherà Brahim?

Oltre all’aspetto legato al campo, c’è anche tutto quello che riguarda le questioni al di fuori del rettangolo di gioco. Paolo Maldini sta lavorando anche sotto il punto di vista del calciomercato. Una delle questioni cruciali riguarda anche la permanenza di BrahimDiaz: la società vorrebbe tenerlo, ma c’è ancora tutta una fase da portare avanti in campo ed ogni distrazione potrebbe rivelarsi un problema.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il Real Madrid starebbe pensando concretamente di trattenere il giocatore spagnolo. Il motivo è semplice: usare il cartellino di Diaz per arrivare a Bellingham, grande obiettivo dei blancos. Il diritto di riscatto per il Milan è di 22 milioni di euro, con la recompra al Real Madrid a 26 milioni. Paolo Maldini voleva addirittura provare ad ottenere uno sconto, ma ad oggi il club spagnolo potrebbe concretamente rovinare ogni piano rossonero.