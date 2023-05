“Euroderby? Mi faccio guidare dalle sensazioni e…”: Adani pronostica

Lele Adani si sbilancia sull’EuroDerby, Milan-Inter, in semifinale di Champions League: sulla vincitrice del doppio confronto non ha dubbi.

La settimana comincia all’insegna delle stelle. Il palcoscenico della Champions League torna a invadere le case degli appassionati dello sport e per i più fortunati che saranno allo stadio, in occasione delle due semifinali d’andata. Martedì sarà la volta di Real Madrid–Manchester City mentre il giorno successivo l’atteso derby Milan–Inter.

Vada come vada, una italiana disputerà la finale di Istanbul con la chance di ritrovarsi di fronte un connazionale, ovvero Carlo Ancelotti, se il suo Real dovesse riuscire a frenare l’intensità degli inglesi di Guardiola.

Un euroderby tricolore che emoziona e che sarà seguito ad ogni latitudine, ma nel quale potrebbe mancare Rafael Leao al gruppo di mister Stefano Pioli. In occasione del match di campionato contro la Lazio, infatti, il portoghese ha riportato un’elongazione all’adduttore. La sua condizione è in costante valutazione e la decisione finale sarà presa direttamente mercoledì mattina.

Derby in Champions League, Adani sicuro: “Il Milan andrà in finale”

Come si presenterà invece l’Inter di Simone Inzaghi per affrontare gli acerrimi rivali? Il mister potrà contare verosimilmente su tutti i suoi uomini, perché anche Danilo D’Ambrosio sembra accingersi alla convocazione. Gonsens è ancora in dubbio, ma potrebbe farcela. Dubbi in attacco: la certezza sembra essere chiaramente Lautaro Martinez, mentre è ancora in forse se ad accompagnarlo sarà Edin Dzeko o partirà titolare Romelu Lukaku.

Nel frattempo sulla sfida senza tempo dalle luci di scena più brillanti si è espresso l’ex calciatore Lele Adani, intervenendo così su Twitch alla ‘BoboTv’: “Per me il Milan arriverà in finale. Il dislivello è salito, ma non posso non prendere in considerazione quello che ho visto negli ultimi 3 anni, ovvero lo scudetto vinto e l’aver eliminato il Napoli. Mi faccio guidare non solo da sensazioni ma anche dalla storia”. Avrà ragione? Il fatto tradizione sicuramente ha giocato un grande ruolo nel doppio confronto ai quarti contro il Napoli, appena laureatosi campione d’Italia. D’altronde i rossoneri ad oggi hanno ancora lo scudetto cucito sulla maglia e di Champions sanno molto…