Il re approva: promozione e rinnovo immediato

La notizia sta ovviamente facendo il giro del mondo. E’ stato annunciato tutto proprio in queste ore.

La stagione sia avvia verso la sua fase finale. C’è ancora tanto da giocare, però, soprattutto in termini di obiettivi. In Serie A, ad esempio, la situazione è molto complicata al netto del Napoli Campione d’Italia: ci sono ben sei squadra che si contenderanno da qui alla fine quei tre posti validi per accedere alla prossima Champions League, senza dimenticare quelli immediatamente successivi per accedere ad Europa League e Conference League. Il tutto dovrà trovare una soluzione in sole cinque partite e vige un clima di grande incertezza su chi effettivamente riuscirà nell’impresa.

Anche nelle altre leghe europee, chiaramente, il discorso si replica in maniera più o meno simile alla situazione italiana. In Premier League, ad esempio, Manchester City ed Arsenal si contenderanno il titolo probabilmente fino all’ultima partite, mentre dietro di loro c’è una discreta bagarre per rientrare nei piazzamenti Champions. Tutto è ancora da definire, ma c’è chi in Inghilterra sta attraverso un periodo davvero d’oro.

Guardando un po’ più in basso, infatti, si può ammirare il grande percorso fatto dal Burnley in Champioship, la Serie B inglese: la squadra allenata da Vincent Kompany, infatti, ad oggi ha fatto registrare ben 101 punti in classifica, con uno scarto di 10 punti rispetto alla Sheffield United secondo.

Burnley, ci siamo: approverebbe anche Re Carlo…

Anche l’ultima giornata della regular season ha visto la squadra capolista in classifica surclassare un modesto Cardiff: 3-0 il risultato finale ed i tifosi di casa che hanno potuto anche salutare i campioni con meritevoli elogi. Ora, però, arriva il bello: il Burnley approda in Premier League con una soddisfacente stagione alle spalle ma anche con la consapevolezza che si potrà fare bene anche tra i grandi.

Ecco perché è arrivato un annuncio molto importante proprio in queste ore: la società, infatti, ha deciso di rinnovare il contratto di Vincent Kompany fino al 30 giugno 2028. Una decisione molto forte ma che testimonia anche la fiducia che ha il club nei confronti dello stretto ex difensore del Manchester City.

Una scelta che troverebbe, siamo sicuri, anche l’appoggio di Re Carlo, da poco incoronato proprio in quel di Westminster Abbey: come ormai noto da tempo, infatti, sua maestà è un gran tifosi del Burnley. Insomma, un’annata particolarmente entusiasmante per ‘Charles Philip Arthur George’ (il suo nome all’anagrafe), che oltre alla corona ha vissuto anche la soddisfazione per la sua squadra del cuore protagonista in Inghilterra.