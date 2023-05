Infortunio che lascia di sasso: stagione finita, dramma in Serie A

Una vera e propria tegola non solamente per il suo allenatore, ma soprattutto per i tifosi che dovranno fare a meno del calciatore per il resto della stagione

Nonostante manchino ancora pochissime partite alla fine del campionato, il calciatore sarà costretto ad alzare “bandiera bianca”. Una brutta notizia soprattutto per i milioni di “Fantallenatori” d’Italia che avevano deciso di puntare fortemente su di lui.

Anche se, a dire il vero, il suo impatto non è stato assolutamente dei migliori. Nonostante le deludenti prestazioni il mister aveva bisogno di lui per inseguire un sogno e chiudere al meglio la classifica di questa Serie A.

Serie A, il big alza ‘bandiera bianca’: stagione finita?

Non c’è davvero pace per Duvan Zapata. Una stagione assolutamente da dimenticare per il centravanti colombiano. In primis perché non è più il titolare della squadra allenata da Gasperini. Stesso discorso vale anche per il suo collega e connazionale Luis Muriel: entrambi sono finiti in panchina nelle scelte del mister di Grugliasco. La nuova coppia titolare è quella formata da Lookman e soprattutto Hojlund.

Il bottino del classe ’91 è decisamente magro. I numeri lo dimostrano: in 25 apparizioni ha messo a segno solamente 2 reti e fornito 3 assist (in campionato). Cinque, gli assist, se si considerano anche i match di Coppa Italia. Decisamente troppo poco per uno che, di mestiere, fa il centravanti. Il calciatore, però, ha avuto a che fare anche con la sfortuna. un altro infortunio muscolare. L’ennesimo della sua carriera. Proprio nel momento migliore si è dovuto arrendere.

Una brutta notizia per l’ambiente nerazzurro per queste ultime partite di Serie A. Nell’ultimo allenamento effettuato a Zingonia si è fermato. Il calciatore dovrà sottoporsi ad esami strumentali che chiariranno l’entità del suo infortunio. Di conseguenza anche i tempi di recupero. Anche se l’atmosfera, in casa ‘Dea’, non sono assolutamente delle migliori. Il rischio che possa aver finito la stagione è decisamente molto alto.

Ricordiamo che l’obiettivo dell’Atalanta è quello di ritornare a disputare una competizione europea. Quest’anno non ci è riuscita, ma adesso ha tutte le carte in tavola per farlo. La classifica dice che i ragazzi del Gasp si trovano al settimo posto. A solamente un punto dalla Roma, vale a dire un posto per far parte della prossima Conference League. Tutto dipenderà dalle prossime tre partite che restano e che concluderanno la stagione sportiva.