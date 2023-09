Attacco durissimo di Vidal: “Quegli scemi del Milan sono fortunati”

Arturo Vidal non le manda a dire e dal Brasile rivolge una considerazione piuttosto dura nei riguardi del Milan di Stefano Pioli.

Il suo cuore italiano è per la Juventus e per l’Inter, ma sopratutto per Antonio Conte. Arturo Vidal, in Serie A, ha seguito passo dopo passo le orme del tecnico leccese. Grande feeling fra i due ai tempi bianconeri e infatti è stato l’ex allenatore del Tottenham a insistere per averlo in squadra anche all’Inter. Il cileno non ha esitato e l’ha seguito.

È stata un’avventura – quella nerazzurra – non entusiasmante a livello di prestazioni e minutaggio, ma sicuramente impreziosita da tre titoli, ovvero uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. In 71 match disputati, quattro gol e sei assist per il centrocampista sudamericano. La rete più ricordata e apprezzata dai tifosi dell’Inter sarà sicuramente quella del gennaio del 2021 alla Juventus, una gara che ha poi spianato la strada al titolo per i nerazzurri.

Momenti indelebili, che hanno creato un legame fra il giocatore-guerriero e la tifoseria locale. Tuttavia, il rapporto contrattuale si è concluso con la risoluzione consensuale prima del previsto e in termini del tutto distesi, quando il giocatore ha preferito l’esperienza brasiliana al Flamengo, consapevole dello spazio sempre più ridotto che avrebbe avuto all’Inter.

Champions League, Vidal su Newcastle-Milan: “Rossoneri solo fortunati”

Così, adesso Arturo Vidal continua a essere protagonista in terra verdeoro, benché si sia nel frattempo trasferito all’Athletico Paranaense. Da tanti km di distanza, l’ex Barcellona continua a seguire le vicende che riguardano la Serie A e chiaramente la Champions League. Il suo cuore e i suoi pareri propendono per la parte nerazzurra di Milano, mentre al Milan riserva un giudizio piuttosto critico. Indubbiamente la gara di debutto stagionale in Champions League contro il Newcastle non è stata molto entusiasmante. I rossoneri hanno sciupato molte occasioni da gol e il match di per sé non ha regalato spettacolo e lo confermano anche i numeri del risultato finale, ossia 0-0.

Intervenuto al canale Twitch di ‘Red Gol’, Vidal ha commentato così il match, attaccando con parole abbastanza dure i suoi “cugini” rossoneri: “Milan-Newcastle è stata la gara peggiore che ho visto nella storia della Champions League. Quegli scemi del Milan con il Newcastle mi hanno lasciato male. Sono fortunati, perché sanno soltanto correre. Altrimenti nemmeno sarebbero lì. Non capisco nemmeno il Newcastle, che arriva quarto in campionato e non fa niente. Mi sono arrabbiato da morire”. Parole al vetriolo, oggettive o esagerate? In ogni caso, un po’ d’orgoglio sentiranno i sostenitori nerazzurri: Vidal decisamente non li ha dimenticati.