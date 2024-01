Mercato Juventus, si apre alla cessione di Kean: c’è la svolta

Il mercato della Juventus potrebbe aprire le danze con il capitolo cessioni. Il club bianconero potrebbe dire sì alla cessione di Kean. L’attaccante bianconero piace particolarmente al Monza e alla Fiorentina

Colpo di scena sul fronte mercato bianconero. Come confermato da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, il Monza sarebbe pronto a puntare con forte decisione su Kean. L’attaccante della Juventus, infatti, potrebbe lasciare Torino con la formula del prestito. Il Monza osserva interessato, e non è escluso che Galliani possa affondare il colpo per regalare un nuovo rinforzo offensivo a mister Palladino.

La poca concretezza offensiva di Colombo e Mota, infatti, potrebbe spingere il Monza a nuove valutazioni sul mercato e al possibile affondo su un nuovo attaccante. Kean, dal canto suo, potrebbe abbracciare l’inizio di una nuova avventura che gli possa permettere di giocare con maggiore costanza e continuità. Alla Juventus, di fatto, “l’esplosione” di Yildiz potrebbe chiudergli ulteriormente spazi e opportunità.

Attenzione anche al possibile interesse della Fiorentina. La Viola potrebbe valutare la possibilità di irrompere con forte decisione sul centravanti per completare il reparto offensivo. Beltran e Nzola non convincono, e l’arrivo di Kean consentirebbe a Italiano di arricchire il reparto offensivo con qualità, forza fisica e fiuto del gol. Ad oggi, però, il Monza sembrerebbe essere in netto vantaggio sui toscani.

Mercato Juventus, cessione Kean: caccia al centrocampista

Apertura totale alla cessione di Kean, ma attenzione anche ai movimenti in entrata. I bianconeri non piomberanno su un nuovo difensore, ma attenzione alla caccia per il nuovo centrocampista. Le squalifiche di Pogba e Fagioli obbligheranno i bianconeri alla ricerca di una nuova mezz’ala, abile in fase difensiva, ma anche in fase offensiva e negli inserimenti.

Non trovano conferme le indiscrezioni su Phillips del Mancheste City, così come non trovano riscontri anche gli accostamenti con Fabian Ruiz o Thuram. La Juventus valuterà il da farsi nel corso delle prossime settimane. Attenzione anche all’apertura al ritorno di Bernardeschi, quest’ultimo pronto a rivestire la maglia bianconera con la formula del prestito.