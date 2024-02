Ribaltone Napoli: Mazzarri out prima del Barcellona, pronto un sostituto a sorpresa

Il Napoli starebbe riflettendo seriamente su un clamoroso ribaltone in panchina: via Mazzarri, prima ancora della partita col Barcellona.

Walter Mazzarri sembra proprio avere le ore contate. È questa la clamorosa indiscrezione appena emersa da fonte affidabile riguardo il futuro del tecnico del Napoli. Il presidente De Laurentiis starebbe valutando di esonerare l’allenatore livornese già oggi stesso, in seguito al pareggio per 1-1 di ieri in casa contro il Genoa. E sarebbe già pronto il suo sostituto, con un possibile ritorno al passato per la formazione partenopea, almeno sotto certi punti di vista.

Di sicuro l’arrivo di Mazzarri in panchina, dopo il terribile inizio di stagione dei campioni d’Italia sotto la guida di Rudi Garcia, non ha dato la svolta che ci si attendeva. Al momento il club campano è fermo in nona posizione, non lontanissimo da un piazzamento europeo ma sempre più a rischio di restare fuori dalla prossima Champions League. Il Napoli ha vinto una sola partita nelle ultime quattro di Serie A, pareggiandone due e perdendone una.

Ecco perché la dirigenza partenopea sarebbe pronta a esonerare il secondo allenatore della stagione, addirittura prima della sfida con il Barcellona in Champions League. A rivelarlo è il giornalista di ‘Relevo’ Matteo Moretto, secondo cui Mazzarri potrebbe non esserci in panchina mercoledì sera contro i catalani al Maradona. Moretto ha anche rivelato in esclusiva che come suo sostituto potrebbe arrivare a sorpresa Francesco Calzona, che ha lavorato in passato con Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.

Il Napoli cambia tutto: chi è Francesco Calzona, il sostituto di Mazzarri

Non si tratta certo di un nome particolarmente famoso presso il grande pubblico, ma potrebbe essere una soluzione ideale per risollevare il club partenopeo. Una via di mezzo tra le necessità tecnico-tattiche della squadra e il risparmio economico. Calzona rappresenterebbe una soluzione in continuità con due dei periodi migliori del Napoli di De Laurentiis. Il 55enne calabrese è stato lo storico vice di Sarri dal 2008 fino al 2018, passando per Perugia, Alessandria, Sorrento, Empoli e Napoli.

Dopo essere stato assistente di Di Francesco al Cagliari, nella stagione 2021/2022 è tornato in Campania per fare da vice a Luciano Spalletti, ma non è stato tra i vincitori dello scudetto dello scorso anno. Nell’estate del 2022, infatti, Calzona si è seduto sulla panchina della Slovacchia. Applicando il suo 4-3-3, ha vinto 7 partite su 14, qualificando la Slovacchia agli Europei della prossima estate. Nell’ultimo anno, Calzona ha perso solo due partite, entrambe col Portogallo. Secondo Moretto, accetterebbe il doppio incarico, dividendosi tra il Napoli e la nazionale fino almeno alla fine della stagione.