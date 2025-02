Ora è ufficiale: si svincola e fa saltare il mercato! Tre big italiane su di lui

Un attaccante di livello internazionale ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club di appartenenza e può firmare con chi vuole: capito, italiane?

Il calciomercato è fatto di intuizioni, di colpi di scena e, soprattutto, di occasioni che non si possono lasciar scappare. Ed è esattamente ciò che sta accadendo con un attaccante internazionale, pronto a dire addio al suo club a parametro zero.

Una situazione che manda in fibrillazione la Serie A, perché Juventus, Inter e Napoli potrebbero approfittarne per ridisegnare il proprio reparto offensivo senza sborsare un euro per il cartellino.

Non si tratta solo di voci di mercato: è stato lo stesso giocatore a rendere pubblica la sua decisione, con parole che non lasciano spazio a dubbi. In un’intervista a Onze Mondial, Jonathan David ha ufficializzato una notizia che era nell’aria, cioè che lascerà il Lille a fine stagione.

“Sì, sarò libero alla fine della stagione. Prima di tutto, però, voglio solo divertirmi, non dimenticare mai che il calcio è divertimento”. Un messaggio che suona già come un addio ufficiale. E quando gli è stato chiesto di dare qualche indizio sulla sua prossima destinazione, ha preferito mantenere il mistero: “Lo saprete tutti a tempo debito, cioè a fine stagione. Spero di crescere, di diventare un giocatore migliore e di giocare nei club più importanti del mondo, se ci riuscirò.”

L’affare è ghiotto, anzi ghiottissimo. Stiamo parlando di un calciatore classe 2000 che quest’anno ha già segnato 12 gol in campionato e 8 in Champions League, qualificazioni comprese. Un’occasione come forse se ne sono presentate poche negli ultimi anni, e anche per questo la concorrenza sarà agguerritissima. Forse addirittura insormontabile.

Dove può andare Jonathan David: le italiane che lo vogliono

La Serie A guarda con attenzione, perché prendere Jonathan David sarebbe un’opportunità che potrebbe risolvere più di un problema. La Juventus, ad esempio, sta facendo i conti con il futuro di Dusan Vlahovic.

Il serbo è stato al centro di mille voci di mercato e i bianconeri stanno entrando nell’ordine di idee di cederlo, anche a cifre molto basse, pur di non perderlo a zero euro nel 2026. In quel caso, servirebbe un nuovo bomber e l’idea di prenderne uno a parametro zero è più che allettante.

Anche l’Inter sta valutando la situazione. Certo, avere tre attaccanti di questo livello sarebbe difficile da sostenere, anche già solo per chi mandare in panchina, quindi l’Inter potrebbe fare un’operazione doppiamente conveniente: cedere (a peso d’oro) uno fra Marcus Thuram e Lautaro Martinez, che ha parecchio mercato, e reinvestire a zero su un talento cristallino come David. Per come ragiona Marotta sarebbe la soluzione perfetta.

E poi c’è il Napoli, che in estate andrà a monetizzare anche con Victor Osimhen, per il quale arriveranno circa 75 milioni, e dovrà investire per prendere un altro attaccante che possa giocarsela con Lukaku. Situazione più complicata perché gli azzurri solitamente investono più sui cartellini che sugli ingaggi, ma David piace da anni e quindi mai dire mai.

La Serie A ha le sue carte da giocare, ma la concorrenza internazionale non starà a guardare. Il calcio inglese, in particolare, potrebbe essere il principale ostacolo: le squadre di Premier League hanno i mezzi economici per offrire stipendi fuori portata per le italiane. Anche in Liga, club come il Barcellona, il suo sogno da sempre, potrebbero tentare di inserirsi, mentre in Bundesliga ci sono realtà pronte a puntare forte su talenti di questo tipo.