Juve, Allegri perde un titolare: brutte notizie, è ufficiale

La Juve ha comunicato lo stop di Adrien Rabiot: a causa di un problema muscolare è stato sottoposto ad accertamenti nella mattinata di oggi.

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato uno stop che interessa Adrien Rabiot. Il centrocampista a disposizione di Massimiliano Allegri ha infatti riportato dei problemi a livello muscolare dopo l’allenamento svolto nella giornata di ieri. È stato perciò sottoposto a ulteriori accertamenti questa mattina ed è emersa una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Stop per Adrien Rabiot: la Juve dovrà momentaneamente rinunciare a lui.

La Juventus ha quindi dichiarato: “Rabiot, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero“.

Massimiliano Allegri, per questo motivo, dovrà per il momento fare a meno del centrocampista. In lui ha riposto e continua comunque a riporre grande fiducia in vista della prossima stagione di Serie A. Resterà comunque al centro del progetto e sarà una mezz’ala più offensiva. Si capirà, dunque, nei prossimi giorni come evolverà la situazione legata alla sua condizione.