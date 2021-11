La Juve cambia faccia, Dea stoppata dal ‘Re’. Milanesi, tocca a voi!

Atalanta, la corsa Champions si complica

L’Atalanta ha giocato un’altra gara straordinaria in Europa, chiusa con orgoglio e rammarico, ma con nuove consapevolezze per la Dea che ha saputo giocarsela contro il Manchester United alla pari fino all’ultimo. Peccato per le prodezze di CR7, è tutta nel re di Champions la vera differenza tra le due squadre, con la doppietta di ieri è salito a quota 139 gol, numeri da capogiro che dimostrano la sua grandezza. Ronaldo non spegne i sogni dell’Atalanta, ma rende, ancora una volta, la strada in salita. Nessun passo falso verrà più concesso da ora in poi, serviranno due gare perfette, con due vittorie, per centrare la qualificazione agli ottavi di finale ed entrare per la terza volta di fila nel club delle migliori sedici d’Europa. Dove possa arrivare questa squadra moderna, soprattutto nella mentalità, non è prevedibile, ma intanto la creatura di Gasperini resta un modello per tanti grandi tecnici, essendo ormai la nostra squadra più internazionale.

Adesso è il turno di Milan e Inter

Ora restano da vedere Milan ed Inter, per pensare al derby di domenica c’è ancora tempo, entrambe le squadre sono attese al varco dagli avversari europei. I rossoneri contro il Porto possono soltanto vincere per continuare a sognare la qualificazione agli ottavi. E’ una sfida da dentro o fuori, che può decidere il cammino del Milan tra le grandi e per questo servirà concentrazione e determinazione ai massimi livelli.

L’Inter ha in testa solo lo Sheriff Tiraspol. L’obiettivo è trovare tre punti fondamentali nella rincorsa agli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi sa bene quanto vale questo match, per farsi valere anche in Europa servirà grande attenzione ed equilibrio, senza mai sottovalutare i moldavi, tenendo a mente che questa squadra ha battuto Real e Shakhtar. L’Inter dovrà sfruttare le sue occasioni, dimostrare di essere il miglior attacco della Serie A, la ricetta del successo Inzaghi l’ha già scritta: costruire tanto, ma senza perdere equilibrio.