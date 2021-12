Arribas saluta l’Oviedo e torna in Messico: i dettagli del trasferimento

L’esperto difensore Alejandro Arribas riparte dal Messico. Il calciatore ha rescisso con l’Oviedo ed è pronto ad una nuova avventura.

Il calciomercato è pronto ad esplodere e non solo in Italia i club sono pronti per rinforzarsi in tutti i reparti. Anche club sulla carta ‘minori’ sono in trattative per operazioni di mercato ed una di queste riguarda l’esperto difensore centrale Alejandro Arribas. Nelle ultime ore il giocatore ha ufficialmente rescisso il suo contratto con il Real Oviedo.

Nel 2019 il giocatore ha vissuto un’esperienza con il Pumas UNAM ed ora Arribas riparte dal campionato messicano. Il giocatore firmerà infatti con il FC Juarez. L’accordo ormai è imminente ed il giocatore ha parlato della sua nuova avventura.

Le parole di Arribas sulla sua nuova avventura

Con il suo ritorno in Messico Arribas ha cosi parlato della sua nuova avventura: “Lo FC Juarez mi dà l’opportunità di tornare in un campionato che io amo. Ho esperienza, ma per me questo mi fa sognare come fossi un bambino. La società ha scommesso molto su questi giocatori ed è molto ambiziosa”.

Il centrale ha poi continuato: “Amo questo progetto e credo in questa squadra. Ringrazio il Real Oviedo, è un club molto ambizioso ma sentivo di dover cambiare aria. Sono un professionista ed ho sempre dato il massimo, ma ora dovevo cambiare”. Lo FC Juarez è uno dei club più giovani del campionato messicano e la società ha voluto realizzare un acquisto di esperienza per aiutare appunto i più giovani nella crescita.