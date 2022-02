“Non vedo bene…”: Inter-Liverpool, che spavento per il big

Che spavento per il big, nel corso di Inter-Liverpool: al 30′ la gara è stata interrotta per un insolito problema, che ha tenuto in ansia i giocatori in campo

La cornice è quella delle grandi occasioni. E come potrebbe essere altrimenti, quando a San Siro va di scena un ottavo di finale di Champions League, con due squadre di assoluto livello come Inter e Liverpool.

Il ritmo, infatti, è subito altissimo e serrato. L’equilibrio la fa ancora da padrone, con il gol sfiorato da Konaté e la traversa di Calhanoglu che fanno il paio con le occasioni create. La fisicità e la qualità di ambedue le squadre sta venendo fuori con il trascorrere dei minuti.

Fisicità che, però, ha portato anche ad un brutto spavento in casa Inter, con un duro scontro di gioco che ha tenuto in ansia i nerazzurri per le condizioni di Stefan De Vrij.

Inter-Liverpool, che paura per De Vrij: l’olandese non ce la fa

A metà primo tempo, infatti, il centrale olandese è stato protagonista di uno scontro aereo nella propria metà campo. Uno scontro che ha coinvolto anche il capo dello stesso De Vrij, venuto al contatto con quello di un giocatore del Liverpool.

Dopo qualche attimo di normalità, l’ex Lazio ha chiesto di interrompere il gioco e ha richiamato l’attenzione dell’arbitro. “Non vedo bene, non riesco a vedere bene…”: questo il labiale di De Vrij catturato dalle telecamere di Prime Video, mentre il centrale era a colloquio con lo staff medico nerazzurro.

Qualche minuto di ansia, dunque, per la panchina di Simone Inzaghi, che poi si è accertato delle condizioni del proprio difensore. E dopo aver ricevuto il check positivo dai medici, De Vrij ha fatto rientro in campo, per poi accusare nuovamente lo stesso problema qualche minuto più tardi. Al netto di imprevisti, l’olandese lascerà la partita tra primo e secondo tempo: al suo posto è pronto Andrea Ranocchia