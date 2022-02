“È troppo deluso”: Inter-Liverpool, la rivelazione che può aiutare Inzaghi

Mancano davvero poche ore all’inizio del big match di Champions League che si giocherà questa sera tra Inter e Liverpool: arriva una rivelazione inaspettata

È nuovamente tempo di Champions League anche per le squadre italiane. Questa sera, allo Stadio San Siro, l’Inter ospiterà il Liverpool per un big match che impregnerà i nerazzurri in una vera e propria sfida. Ottavi di finale sicuramente non semplici, dunque, per la squadra di Simone Inzaghi.

A poche ore dall’inizio della gara, uno dei giocatori più attesi per questa sera, Sadio Mané, è tornato a parlare della finale di Coppa d’Africa vinta con il Senegal. Dall’altro lato, però, in quell’occasione in qualità di avversario, c’è stato il suo compagno di squadra del Liverpool.

Si tratta, ovviamente, di Mohamed Salah, arrivato in finale nella competizione africana con l’Egitto. Se Mané ha conquistato, con la propria nazionale, il premio tanto ambito, Salah si è dovuto accontentare del secondo posto.

Inter-Liverpool, i due giocatori di nuovo insieme con i Reds: ecco la rivelazione di Mané su Salah

Sadio Mané ha parlato a ‘Que Golazo’ in onda su ‘Youtube’ della finale di Coppa d’Africa sulla vittoria del Senegal ai danni dell’Egitto e di Salah nella competizione: “Non ne abbiamo mai parlato ancora, perché so che lui è ancora troppo deluso. Abbiamo parlato solo dei giochi mentali che abbiamo messo in pratica prima dei rigori. Quando ho visto che si avvicinava al portiere per parlare della mia battuta, mi sono avvicinato anche io per rispondere e gli consigliavo di dirgli che avrei calciato sul lato destro. Ne abbiamo parlato ieri e ne ridevamo”.

Una delusione che, ripensando a quanto avvenuto in finale, ancora incide nell’animo e nell’umore di Mohamed Salah. L’egiziano, però, sa anche di essere fondamentale in una sfida di Champions League come quella di stasera contro l’Inter. Klopp conta su di lui, consapevole del fatto che in occasioni come questa non può essere dato poi troppo spazio ad un sentimento come quello della delusione.