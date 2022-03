PSG, nuova follia di mercato in arrivo: l’annuncio spiazza i tifosi

Il PSG ha già iniziato a pensare ai prossimi colpi di mercato da mettere a segno: avviata la trattativa che fa sognare i tifosi.

Pensa già al futuro il PSG. Gli obiettivi stagionali da conquistare sono ancora numerosi ma intanto il club ha già iniziato a fare una serie di valutazioni in vista della prossima sessione del mercato. Nella scorsa estate a Parigi sono giunti, tra gli altri, stelle del calibro di Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma e Achraf Hakimi. Ora in cantiere c’è un’altra trattativa, destinata a far sognare i tifosi.

La dirigenza, infatti, sta intensificando gli sforzi tesi ad evitare una partenza a parametro zero di Kylian Mbappé. Il francese, come noto, ha il contratto in scadenza a giugno e fin qui tutti i tentativi effettuati al fine di trovare una quadra in merito al rinnovo non hanno prodotto il risultato sperato. Il Real Madrid, dal canto suo, è pronto ad ingaggiarlo ma il Paris Saint Germain non ha intenzione di darsi per vinto e a breve tornerà alla carica.

A confermarlo è il dirigente Leonardo il quale, attraverso una lunga intervista concessa a ‘L’Equipe’, non ha escluso una possibile permanenza in città di Mbappé (molto apprezzato dall’ex presidente del Real Ramon Calderon). Operazione complicata, ma non impossibile, che richiederà un certo sforzo economico per strappare il “sì” del giocatore autore di 24 gol e 17 assist in 34 apparizioni complessive.

PSG, Leonardo non molla per Mbappé

Sull’argomento Leonardo si è espresso in questo modo: “Fino a quando non firma con un nuovo club faremo di tutto per trattenerlo, per farlo rinnovare. Il Psg è cresciuto molto negli ultimi dieci anni, è diventato una solida realtà anche grazie a lui. E’ amato, ammirato, rispettato. Credo che Kylian stia facendo una riflessione. L’accoglienza che ha avuto sabato contro il Saint-Etienne è stata magnifica”.

Non corrispondono a verità, invece, le voci che darebbero il club disposto a mettere sul piatto uno stipendio da 50 milioni netti all’anno. “Non è assolutamente vero. Non c’è nessuna offerta scritta. Credo sia l’ultima cosa che metteremo. Per scrivere la cifra ci vogliono due minuti. Ora conta metterlo nelle condizioni perché possa diventare il miglior giocatore possibile”. Tutto in divenire quindi: sta a Mbappé scegliere la sua prossima destinazione.