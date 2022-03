Caos Roma, grana anche per Zaniolo: è successo col Vitesse

Roma, scoppia il caos all’Olimpico: è successo nella gara contro il Vitesse e vede come protagonista il giovane Nicolò Zaniolo.

Serata difficile per la Roma di José Mourinho. Dopo il sofferto 0-1 dell’andata, i giallorossi hanno rischiato di non passare contro l’ostico Vitesse. Una gara brutta, quella dei giallorossi, che hanno faticato molto nel creare problemi alla formazione olandese.

Anche perché il primo tempo è stato ai limiti del soporifero. Ritmo basso e quasi assente, la formazione di Mourinho è sembrata anestetizzata e ancora bloccata nel grigiore che ha avvolto i capitolini, dopo l’1-1 di Udine.

E nella seconda frazione, le cose non sono certamente migliorate. Anzi: è la Roma ad andare sotto, con l’incredibile gol di Wittek (tanto bello, quanto inatteso) che ha gettato nella crisi i giallorossi e rimesso la partita sui binari dei tempi supplementari.

Caos Roma, Zaniolo finisce nei ‘guai’: succede nel secondo tempo

Quella di stasera, però, è stata soprattutto una gara dove i big della Roma sono tremendamente mancati. Non certo Abraham che al 90′ ha salvato Mourinho e assicurato alla Roma un pass per il prossimo turno. Piuttosto, Nicolò Zaniolo: il fantasista capitolino ha faticato molto ad incidere contro gli olandesi, infastidendo e irretendo lo stesso pubblico dell’Olimpico.

E infatti, al 79′, scoppia la polemica: Zaniolo lascia il campo per Afena Gyan, ma al momento della sostituzione ci sono solo fischi per l’ex Inter. Fischi che lo stesso romanista è parso aver accusato, abbandonando il terreno di gioco scuro in volto e con lo sguardo diretto alla panchina.

Una brutta grana per Zaniolo, al centro già del caos rinnovo e dei tanti rumors di mercato che lo vedrebbero ai saluti con la Roma. La pressione attorno al numero 22 giallorosso aumenta, di pari passo con l’avvicinarsi del derby, match dove il giovane capitolino sarà chiamato a riscattarsi.