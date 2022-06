Serie A-FIGC, l’ufficialità di oggi mette la parola fine alla diatriba

Nelle ultime settimane i club di Serie A hanno discusso riguardo un tema molto importante per l’iscrizione al principale campionato.

La Serie A è giunta al termine da diverse settimane ma nonostante ciò possiamo dire che è sempre tempo di campionato. I club italiani sono da settimane attivi sul calciomercato e lavorano per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Allo stesso tempo, però, i club devono stare attenti al bilancio e rispettare determinati parametri per l’iscrizione alla massima serie.

Uno dei temi più discussi degli ultimi mesi riguarda il famoso ‘indice di liquidità’, parametro che fino ad ora era molto importante per l’iscrizione al campionato. La Lega Serie A ed in generale diversi club non erano però della stessa idea e nelle ultime ore è stato approvato il ricorso contro la Figc. Tra le squadre più soddisfatte c’è sicuramente la Lazio di Claudio Lotito, società in passato alle prese con questo problema.

Il Collegio di Garanzia ha rilasciato un comunicato dove spiega le ragioni del parziale accoglimento del ricorso. Ecco un estratto: “Il Collegio di Garanzia, in parziale accoglimento delle richieste proposte dalla Lega calcio Serie A, ha annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui si prevede che la verifica del possesso del requisito dell’indice di liquidità sia fissata in un termine antecedente alla chiusura dell’esercizio in corso”. E’ stata posta quindi un obiezione non riguardo lo strumento, ma riguardo le tempistiche che lo contraddistinguono.

Serie A, c’è la risposta della Lega

Questo ricorso era atteso da diverse parti in causa ed anche la Lega ha voluto esprimere la propria soddisfazione per l’importante risultato ottenuto. A riguardo la principale organizzazione che rappresenta i club di Serie A ha affermato:

“La federazione Lega Serie A prende atto della decisione odierna del Collegio di Garanzia del CONI in merito al manuale delle licenze nazionali 2022/2023 approvato dalla FIGC e contenente, l’introduzione dell’indice di liquidità come requisito di ammissione al campionato”.