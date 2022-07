Zalaegerszegi-Milan, scoppia la polemica tra i tifosi: “Pensate se…”

Dopo la sconfitta in amichevole contro lo Zalaegerszegi, i tifosi del Milan si sono arrabbiati per la prestazione di un giocatore.

Dopo aver vinto un meritatissimo scudetto, il Milan ha avuto qualche problema in sede di calciomercato. A bloccare le trattative rossonero sono stati i futuri incerti di Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno poi rinnovato proprio al termine della deadline: ovvero il 30 giugno scorso.

Il ‘Diavolo’, infatti, in questi primi due mesi di mercato ha perso obiettivi importanti come Sveen Botman (accordatosi con il ricchissimo Newcastle) e Renato Sanches (sempre più vicino all’accordo con il PSG di Galtier). Oltre a questi due calciatori, il Milan rischia in queste ore di perdere anche la possibilità di prendere De Ketelaere.

Maldini e Massara, di fatto, non sono riusciti a trovare un accordo con il Brugge, che vuole sempre 37 milioni di euro per il trequartista. Il Milan, invece, non va oltre i 32 milioni di euro offerti, ma dovrà fare sicuramente qualche passo verso il club belga se vorrà chiudere brevemente per il calciatore. A non migliorare la situazione in casa rossonera è arrivata anche la sconfitta sorprendente contro gli ungheresi dello Zalaegerszegi per 3-2.

Milan, tifosi arrabbiati per la prestazione di Messias contro lo Zalaegerszegi

La squadra di Stefano Pioli, infatti, ha iniziato il match in maniera traumatica, considerando che dopo 27 minuti era sotto già di tre gol. Il Milan ha poi avuto una reazione con il rigore realizzato da Giroud al 30’ e il gol segnato da Krunic nei minuti finali della gara. Tra i calciatori che hanno deluso di più bisogna annoverare sicuramente Messias.

L’ex attaccante del Crotone, di fatto, da molti è stato considerato tranquillamente tra i peggiori in campo, scatenando le polemiche i social tra i tifosi del Milan: “Pensate se in una gara di Champions League, Messias dovesse indossare la maglia rossonera con il tricolore sul pezzo ed il numero 7 sulla manica. Un po’ come andare ad un Gran Galà a vedere una sfilata di Versace e come modella ti rifilano la Littizzetto”.