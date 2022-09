Addio Roma, colpo di teatro: accordo raggiunto, l’affare è concluso

Roma, colpo di scena dopo l’affare saltato. Adesso la trattativa è conclusa, l’accordo per la cessione è stato raggiunto.

La Roma dei Friedkin e di Josè Mourinho sono al lavoro per concludere nel miglior modo possibile la sessione estiva di calciomercato. Il club giallorosso, nonostante abbia già messo a segno diversi colpi da novanta sul mercato in entrata, è al lavoro per sfoltire la rosa e cedere i calciatori considerati ‘esuberi’ e fuori dal progetto dello Special One.

Nella lista dei calciatori in partenza c’è, senza dubbio, Justin Kluivert. L’attaccante olandese, dopo aver collezionato uno scarso minutaggio nell’ultima stagione, si è visto rimbalzare il permesso di lavoro dal governo britannico che, di conseguenza, gli ha impedito il trasferimento in Premier League.

Calciomercato Roma, Kluivert in prestito al Valencia

Dopo l’affare saltato nelle scorse ore, però, ora tutto è cambiato. L’attaccante giallorosso, infatti, è pronto a dire addio alla casacca dei capitolini dopo il trasferimento mancato in Inghilterra. Nelle ultime ore il direttore sportivo Tiago Pinto si è rimboccato le maniche per trovare una soluzione consona.

Secondo quanto riferito da ‘Sportitalia’, il mercato della Roma in uscita si concluderà con la partenza di Justin Kluivert in direzione Spagna. Il giocatore, infatti, ha trovato un accordo con il Valencia dell’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. L’affare si concluderà sulla base di un prestito secco.