Fantacalcio, le 5 gemme nascoste da prendere all’asta di riparazione

Cinque giocatori, fin qui, sono state delle autentiche sorprese al Fantacalcio. All’asta di riparazione puntate su di loro.

Il Mondiale si è concluso ed ora gli appassionati di Fantacalcio possono finalmente concentrarsi sull’asta di riparazione. Nei giorni scorsi ci siamo focalizzati sui 5 giocatori che possono svoltare grazie al mercato di gennaio e su quelli che, invece, si sono rivelati delle autentiche delusioni. Oggi, invece, trattiamo le cosiddette “hidden gems”, ovvero le gemme nascoste del campionato. Nomi che, nella maggior parte delle leghe, sono ancora svincolati e che possono contribuire a consolidare rose già buone. Pronti? Partiamo.

Questa lista non può non contenere il nome di Josh Doig, giunto al Verona in estate dall’Hibernian e diventato in poco tempo una colonna portante degli scaligeri. Fantamedia ottima (7.19) e diversi contributi in fase realizzativa: 2 gol ed altrettanti assist. L’Atalanta ha iniziato a seguirlo, con l’obiettivo di prenderlo subito. A prescindere di come si concluderà la trattativa, puntiamo su di lui. Il bottino può crescere ulteriormente.

Passiamo poi a Sandi Lovric, di professione centrocampista centrale ma diventato una vera spina nel fianco delle retroguardie avversarie. L’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil lo ha utilizzato 14 volte, di cui 9 da titolare: una fiducia ripagata con 2 reti, un passaggio vincente ed una fantamedia più che buona (6.77). Numeri sorprendenti, considerando che i bianconeri lo hanno preso gratis a luglio dal Lugano.

Fantacalcio, le 5 gemme segrete del campionato

Ottimo anche il rendimento fornito da Lewis Ferguson, capace di andare a segno 3 volte in 9 partite disputate in Serie A. Dopo un inevitabile periodo di ambientamento, lo scozzese classe 1999 si è preso con decisione i gradi di titolare: nelle ultime 6 gare prima della sosta dovuta al Mondiale, ha giocato sempre dal primo minuto. Da oggetto misterioso a trascinatore (fantamedia 7.38). Passa anche da lui la rinascita dei felsinei.

Dany Mota all’inizio, complice l’arrivo a Monza di Gianluca Caprari e Andrea Petagna, è finito fuori dai riflettori. Poi invece, approfittando delle loro difficoltà, è riuscito a risalire e riprendersi le luci della ribalta: 10 apparizioni “condite” da 2 centri e un assist. La fantamedia è positiva (6.70) e da gennaio in poi avrà ancora altre occasioni per brillare. Chiudiamo con Samuel Iling-Junior, il quale nelle scorse ore ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus. Un’operazione fortemente voluta dai bianconeri, alla luce delle potenzialità dell’inglese. Per lui un passaggio vincente in 2 presenze e un minutaggio destinato a crescere nella seconda parte della stagione. In quella fascia ci sono pure Filip Kostic e Federico Chiesa ma Iling-Junior ha le caratteristiche ideali per spaccare le partite.