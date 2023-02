Juventus-Fiorentina, la doppia mossa di Allegri e occhio a Jovic

Juventus-Fiorentina rappresenterà una della super sfide di questa 22^ giornata di Serie A. Bianconeri a caccia di una vittoria per cercare di risalire la china in vista del girone di ritorno e provare a puntare a una clamorosa qualificazione in Champions League

Allegri non stravolgerà la Juventus e confermerà il solito 3-5-2 utilizzato nelle ultime gare. In difesa spazio per Danilo, Bremer e Alex Sandro. Ancora assente Bonucci, il quale potrebbe tornare a disposizione solamente tra 7-10 giorni. Le condizioni del capitano bianconero saranno valutate nel corso della prossima settimane prima dell’impegno in Europa League.

Poche novità anche in mezzo al campo, ma occhio alla doppia mossa di Allegri. Fagioli potrebbe prendere il posto di Miretti (fuori per infortunio), mentre Locatelli sarà confermato in regia con la nuova esclusione di Paredes dal primo minuto. Allegri potrebbe invertire Rabiot con Fagioli per provare a liberare il francese al tiro con maggiore facilità.

Sugli esterni aperto il ballottaggio sulla destra tra De Sciglio e Cuadrado, con il primo in netto vantaggio sul secondo. Solo panchina per Chiesa, anche se non è escluso che l’ex Fiorentina possa contendere una maglia da titolare a Di Maria per il ruolo di seconda punta al fianco di Vlahovic.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

Nella Fiorentina non ci sarà lo squalificato Igor, al suo posto pronto Martinez Quarta. Italiano proverà a bloccare le iniziative offensivo di Di Maria e Vlahovic con uno schieramento alto e marcatura a serrata. In attacco ci sarà spazio per la conferma di Jovic, ormai totalmente ritrovato e pronto a trascinare la compagine viola verso un girone di ritorno da protagonisti. Di seguito le probabili formazioni di Juve-Fiorentina della 22^ giornata di Serie A:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat; Ikonè, Barak, Nico Gonzalez; Jovic.