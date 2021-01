Il calciomercato della Juventus potrebbe prendere il via solamente di fronte a un paio di cessioni. Bernardeschi in uscita, da valutare anche il futuro di Khedira.

Il calciomercato della Juventus partirà con l’arrivo di un nuovo attaccante. Caccia alla 4^ punta per completare il reparto offensivo di Pirlo in vista della seconda parte di stagione. Stando a quanto riportato dagli ultimi rumors, i bianconeri sarebbero ormai vicini a Scamacca.

L’attuale attaccante del Genoa, ma di proprietà del Sassuolo, potrebbe vestire bianconero di fronte a un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto. Un prestito di 18 mesi e successivo riscatto senza l’opzione dell’obbligo.

25-30 milioni la valutazione fatta dalla Juventus per Bernardeschi: difficile che nel mercato di gennaio qualcuno bussi alla porta bianconero con una simile offerta. I bianconeri tenteranno anche di risolvere il contratto con Khedira, altro addio imminente nel mercato di gennaio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Scamacca e Papu Gomez: il sogno di Pirlo

Affondo su Scamacca per per permettere a Pirlo di poter puntare su una soluzione totalmente alternativa all’attuale attacco bianconero. Maggiore forza fisica, protezione della palla e abilità nel gioco aereo. L’arrivo di Scamacca potrebbe rivelarsi fondamentale soprattutto per le sfide dove sarà fondamentale aggiungere presenza fisica in area di rigore.

LEGGI ANCHE>>> La Juventus si è accorta quanto è difficile trovare un attaccante

Scamacca in prestito più il possibile affondo sul Papu Gomez: questo il possibile piano di mercato della Juventus, ma tutto dipenderà dalle reali condizioni fisiche di Dybala. I bianconeri potrebbero valutare l’affondo su Gomez solo nel caso in cui la Joya dovesse prolungare i suoi tempi di recupero.