Arriva la netta presa di posizione dell’Atalanta per il futuro del Papu Gomez: c’è il veto per l’argentino, Inter e Juventus avvisate

Il no è netto e non sembra avere possibilità di modifiche. L’Atalanta pone il veto sul Papu Gomez: l’argentino resta in vendita ma non verso club italiani di alta classifica. La decisione della famiglia Percassi mette di fatto fuori causa Inter e Juventus che pure erano le due società più interessate al calciatore.

Un interesse solo a determinate condizioni, che per il momento non c’erano, ma che deve fermarsi qui, salvo colpi di scena: come riferisce ‘Sky’, la scelta dell’Atalanta è quella di evitare di rinforzare dirette concorrenti per un piazzamento Champions, proprio come sono Inter e Juventus (ma anche Roma e Milan, altri due club che erano potenzialmente interessati al calciatore).

Atalanta, veto su Inter e Juventus: Gomez solo all’estero (o al Monza)

La volontà dell’Atalanta è quella di cedere Gomez all’estero o quantomeno in un club di medio-bassa classifica. Tra questi la Fiorentina si è fatta avanti, senza però trovare terreno fertile nel calciatore. Un po’ come accaduto con il Monza, addirittura in Serie B: la coppia Berlusconi–Galliani è pronta a tutto per il Papu che però ha degli ovvi dubbi sullo scendere in cadetteria.

Situazione di stallo quindi con l’argentino che continuerà a restare fuori con Gasperini e offerte dall’estero che al momento non si sono palesate. Bisognerà probabilmente aspettare gli ultimi giorni di mercato per capire che ne sarà del Papu ed intanto c’è una certezza: il veto per Inter e Juventus.