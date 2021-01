Disastro aereo in Brasile. Poche ore fa è precipitato l’aereo che trasportava alcuni calciatori del Palmas ed il presidente della squadra.

Non c’è pace per il Brasile. Dopo il disastro aereo che ha visto protagonista la Chapecoense qualche anno fa, il paese sudamericano vive, ora, un’altra tragedia. Un altro disastro aereo scuote il paese ed il calcio brasiliano. Poche ora fa, infatti, è precipitato l’aereo che trasportava quattro giocatori del Palmas ed il presidente della squadra.

Precipitato l’aereo del Palmas

Poche ore fa è precipitato l’aereo del Palmas, squadra brasiliana di Serie B. Sul veivolo viaggiavano gli atleti Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. Oltre a loro, anche il presidente della squadra Lucas Meira ed il pilota hanno perso la vita. Ancora celate le generalità del pilota dell’aereo, identificato come ‘comandante Wagner’. Il Palmas era in viaggio per Goiania, dove avrebbe dovuto affrontare il Vila Nova in Copa Verde. Tremendamente scosso il Brasile, ancora alle prese con un disastro aereo che lascia tutti con un nodo in gola che difficilmente andrà giù. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.

