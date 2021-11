Il nuovo titolare dell’Atalanta

C’è un giocatore che Gasperini, allenatore dell’Atalanta, sta utilizzando con una certa continuità dopo le iniziali panchine

Tre partite da titolare, un assist per la rete di Zapata a Cagliari, prestazioni di alto livello e voti sempre più alti del sei. Teun Koopmeiners ha conquistato Gasperini e c’era da aspettarselo, per questo stonavano le parole dell’allenatore dell’Atalanta prima di Empoli, quando aveva rimarcato le lacune del mercato con l’olandese arrivato nonostante fossero altre le priorità. Si trattava, evidentemente, di una strategia, o semplicemente di una verità sottilissima. Perché uno come Koop serviva per qualità, fisicità e freschezza di idee e qualità. La coppia De Roon-Freuler, solida da anni, ha scoperto un nuovo alleato della mediana.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta, il nuovo titolare è Koopmeiners

Koopmeiners, anni 23, arrivato la scorsa estate, è un valore aggiunto per la Dea, un giocatore unico nel suo genere, con un mancino che sa parlare e una fisicità non comune. Nelle ultime tre di campionato – Sampdoria, Lazio, Cagliari – è partito da titolare e sabato ha anche fornito l’assist per il 2-1 di Zapata.

LEGGI ANCHE >>> “Inter, tutto da perdere”: il derby visto da Collovati

Si attendono i suoi gol, arriveranno presto. Koop è uomo da doppia cifra, in Olanda ci arrivava facilmente, in Serie A (campionato più complesso) servirà più tempo. I fantallenatori aspettano la prima perla, Gasperini se lo gode, i tifosi esultano perché il suo è stato un acquisto atteso e sperato. C’erano diversi club (anche italiani) sull’olandese: l’ha spuntata la Dea. Koop non poteva restare a guardare gli altri.