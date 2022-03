“Sarebbe da stupidi”, poi la stoccata a Donnarumma: il Milan rivela tutto

L’addio a Gianluigi Donnarumma è stato molto discusso la scorsa estate al Milan. Ora al club rossonero le cose sono però cambiate.

La scorsa estate il mondo Milan è stato scosso da due importanti addii, quello di Gianluigi Donnarumma e quello del centrocampista Hakan Calhanoglu, terminato ai ‘cugini’ dell’Inter. ‘Gigio’ è stata una delle bandiere del club negli ultimi anni ed i tifosi rossoneri non hanno gradito il modo in cui è andato via.

L’estremo difensore di origini campane ha lasciato a parametro zero la squadra dove è cresciuto e si è accasato nel Psg dello sceicco Al Khelaifi. Il Milan lo ha sostituito con il portiere francese Mike Maignan che finora sta ripagando alla grande la società milanese.

Dal giorno del suo arrivo in maglia rossonera l’estremo difensore ha collezionato grandi prestazioni ed ha aiutato la squadra guidata da Stefano Pioli a mantenere la vetta della classifica. Maignan è la più grande sorpresa e nota lieta del Milan ed anche in Francia si stanno accorgendo del suo valore.

Milan, arriva il grande elogio a Maignan

Giorgio Furlani, consigliere del club rossonero oltre ad essere uno degli uomini di fiducia di Elliott, ha parlato così della situazione in casa Milan e non ha dimenticato di citare il portiere francese Maignan, elogiando il suo lavoro:

“Non abbiamo mai pensato ad azionisti di minoranza. Abbiamo ricevuto molte richieste di interessamento per il club, ma finora non si è concretizzato nulla. Non abbiamo investito (e non abbiamo intenzione di farlo a breve) in termini di equity nelle casse del club. Nel calcio bisogna essere oggettivi ed avere un piano B: ad esempio sarebbe da stupidi trattenere i nostri asset a prescindere. Il nostro nuovo portiere? Ne siamo contenti“.