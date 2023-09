Juve, Giuntoli corre ai ripari: pronto l’affondo, tre obiettivi nel mirino

Il ko subito a Sassuolo ha spinto la Juventus ad attivarsi in vista del mercato invernale: nel mirino di Giuntoli 3 giocatori.

Riecheggiano i fantasmi del passato in casa Juventus. I bianconeri, fino a qualche giorno fa, sembravano essersi riusciti a mettere definitivamente alle spalle le problematiche e le pessime prestazioni della scorsa stagione. I successi ottenuti ai danni dell’Udinese e della Lazio, uniti al pareggio ottenuto sul campo del Bologna, avevano consentito a Massimiliano Allegri e ai tifosi di tornare a sorridere. A Sassuolo, invece, la Vecchia Signora è affondata tornando preda delle sue paure e preoccupazioni.

Wojciech Szczęsny e da Federico Gatti, nell’occasione, si sono resi protagonisti di prove horror conditi da errori in serie. Ricondurre il ko alla luna storta vissuta dal portiere e dal difensore centrale, però, appare riduttivo. L’intera squadra, infatti, ha giocato sotto ritmo prestando spesso il fianco alle ripartenze neroverdi guidate da Domenico Berardi ed Armand Laurienté (entrambi andati a segno). Manovra lenta, pressing ridotto al lumicino e poco movimento in fase di costruzione della manovra le principali criticità emerse nel corso del match su cui il tecnico dovrà riflettere in vista delle sfide future.

La possibilità di riscattarsi arriverà subito: martedì, infatti, a Torino arriverà il Lecce reduce dalla vittoria ottenuta ai danni del Genoa che gli ha consentito di salire addirittura al terzo posto in classifica a -4 dall’Inter capolista. Una sfida, quindi, tutt’altro che facile contro un avversario in forma capace di muovere bene il pallone da un lato all’altro del campo. Lo scivolone del “Mapei Stadium” ha scosso anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, pronto ad intervenire nella sessione invernale del mercato così da potenziare la rosa.

Juventus, Giuntoli subito al lavoro: i tre nomi nel mirino

Nel mirino del dirigente, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è finito Pierre-Emile Højbjerg legato fino al 2025 al Tottenham. Il danese, in caso di sbarco alla Continassa, andrebbe a prendere il posto attualmente lasciato libero da Paul Pogba che rischia una lunga squalifica dopo essere stato trovato positivo al nandrolone (le controanalisi sono attese per il 5 ottobre).

Per rafforzare il pacchetto arrestato Giuntoli sta pensando invece a due giocatori: il primo risponde al nome di Strahinja Pavlovic, colonna portante del Salisburgo (8 presenze finora “condite” da un gol e 2 assist). L’altra pista conduce invece a Tiago Djalò di proprietà del Lille. Il gruppo attuale rischia di essere sprovvisto della necessaria qualità per raggiungere gli obiettivi prefissati. Giuntoli è pronto ad intervenire ma gennaio, ancora, è distante. Allegri, per diverse settimane, dovrà fare il massimo con gli elementi a disposizione.