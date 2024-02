Mercato Juventus, triplo colpo estivo: spunta anche Raspadori

Il mercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. La sensazione è che Giuntoli inizierà a lavorare sulle nuove strategie bianconere in maniera imminente

Come cambierà la Juventus in vista della prossima stagione? Quali saranno le mosse del mercato bianconero? Come confermato nelle ultime ore, Giuntoli, in primis, cercherà di sistemare la situazione rinnovi contrattuali. La Juventus incontrerà l’entourage di Vlahovic per valutare il prolungamento per altri due anni, in modo da spalmare il prossimo anno contrattuale (12 milioni) in circa 24 mesi. Una soluzione che consentirà ai bianconeri di alleggerire anche il monte ingaggi.

Non solo Vlahovic: occhio anche al rinnovo di Chiesa. L’ex Fiorentina, in scadenza il prossimo giugno 2025, incontrerà la dirigenza bianconera per valutare il rinnovo. Il piano di Giuntoli sarà quello di prolungare il contratto di Chiesa prima dell’inizio della prossima stagione in modo da evitare brutte sorprese il prossimo gennaio-febbraio, quando Chiesa potrebbe accordarsi con un nuovo club da free agent.

Come riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, la Juventus, in caso di cessione di Chiesa, starebbe valutando il possibile affondo su Raspadori. L’attaccante del Napoli piace parecchio a Giuntoli, ma l’eccessiva valutazione da parte del club azzurro potrebbe bloccare sul nascere la possibile trattativa.

Mercato Juventus, la verità sul riscatto di Alcaraz e altro doppio colpo

Non solo Raspadori, la Juventus proverà a spingere il piede sull’acceleratore anche per potenziare la linea di metà campo in vista del prossimo anno. Da valutare il riscatto di Alcaraz. Il centrocampista argentino, difficilmente resterà alla Juventus nel caso in cui il Southampton non abbassi l’attuale cifra del riscatto fissata a 50 milioni di euro circa. Tuttavia, come trapelato nelle scorse settimane, le due società potrebbero aggiornarsi a giugno per rivalutare le cifre dell’accordo.

Non solo Alcaraz, la Juventus potrebbe valutare anche l’affondo su due nuovi centrocampisti. In caso di addio a Rabiot, occhio puntati su Koopmeiners, valutato 50 milioni dall’Atalanta. I bianconeri, dal canto loro, potrebbero avanzare una tripla offerta al club atalantino proponendo una maxi offerta per Koopmeiners, Ederson e Carnesecchi. Sono attese novità nel corso dei prossimi mesi.