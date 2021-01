Le strade di Lozano e di Manolas potrebbero dividersi da quella del Napoli nella sessione estiva di calciomercato. Le sirene della Premier si fanno sentire

Il futuro di Lozano e Manolas potrebbe essere lontano da Napoli. Come riporta, in esclusiva, ‘calciotoday.it‘, dalla Premier League hanno messo gli occhi sull’esterno messicano e sul difensore ex Roma. Non si parla della sessione invernale di calciomercato, appena aperta, ma di quella estiva, però i partenopei valutano e iniziano a programmare il futuro. Anche perché, con Mino Raiola, agente di entrambi, tutto è possibile. Nel frattempo, De Laurentis pensa alla campagna di rafforzamento di gennaio, per regalare a Gattuso qualche elemento che possa migliorare la rosa azzurra.

Sul folletto napoletano, esploso in questa stagione, ci sono tre club inglesi su tutti: Arsenal, Liverpool e Tottenham. Fino a questo momento sono stati fatti solo dei sondaggi, da 3 delle squadre più forti d’oltremanica, ma le doti del calciatore 25enne (su tutte la velocità e l’agilità nei dribbling), pare stiano convincendo Arteta, Klopp e Mourinho a puntare sul suo estro. Doveroso, però, sottolineare, che per ora al Napoli non sono pervenute proposte.

Calciomercato Napoli, Manolas ai saluti? L’Everton fa sul serio con il difensore greco

L’obiettivo del presidente azzurro è quello di abbassare il monte ingaggi e per farlo, oltre all’ex PSV Eindhoven, potrebbe pensare anche a qualche altra cessione importante per l’estate. Un altro candidato a partire, sempre secondo alcune indiscrezioni raccolte da ‘Calcio Today’, sarebbe Konstantinos Manolas.

Sul 29enne greco, il sondaggio sarebbe stato fatto dall’Everton, direttamente con il procuratore del ragazzo, Raiola. Per ora solo un pour parler, in vista della prossima stagione. Il costo del cartellino resta, comunque, alto e Manolas non partirebbe per meno di 35-40 milioni di euro. Una cosa appare certa: i due non si muoveranno da Napoli, eventualmente, prima di giugno.