“Ha problemi con…”: Messi, la confessione a sorpresa dell’amico

Leo Messi non sta rendendo secondo le aspettative al Paris Saint-Germain: tra i motivi del suo calo parigino uno inaspettato e sorprendente

Un solo gol in campionato per Leo Messi con la maglia del Paris Saint-Germain. Ci si aspettava di più, qualcosa di diverso, data la forza dell’argentino, fresco vincitore del suo settimo Pallone d’Oro. Invece per la Pulce sono state tante le difficoltà riscontrate e le tre reti in Champions, casa sua, modificando in parte il giudizio sull’alba della sua esperienza parigina.

Il Psg era convinto di fare l’affare e ancora crede di averlo fatto, d’altronde ha puntato su uno dei calciatori più forti al mondo, ma il rendimento di Messi, fino a questo momento, è al di sotto delle aspettative. Per quale motivo? Tanti, a cominciare da qualche problema fisico. Ma c’è un’altra spiegazione che arriva dall’esterno, a fornirla un ex compagno della Pulce: Luis Suarez.

Suarez e le parole su Messi

L’attaccante uruguagio intervistati da ‘TNT Sports’ ha commentato, tra le altre cose, l’avventura francese del suo amico, col quale si sente tutti i giorni: “Mi ha detto che quando gioca con il freddo soffre molto. Ovviamente anche con la neve. Occorre abituarsi alle nuove temperature. Questo può essere un motivo del perché non stia rendendo al massimo”.

Tutto riconducibile al freddo? Ovviamente no, ma le parole di Suarez sono inedite, offrono un’altra prospettiva alle partite di Messi. Che per lo stipendio che guadagna e il talento che possiede, dovrà dimostrare da questo momento in poi di poter offrire un altro tipo di rendimento alla sua squadra. Oltre ogni difficoltà ambientale.