Serie A, dimissioni a sorpresa? Svelato l’annuncio del tecnico

Aria tesa nelle zone basse della classifica. In queste ore si è parlato di possibili dimissioni in Serie A, ed è spuntata la verità.

La corsa salvezza è ormai diventata una bagarre che include tantissime squadre. Difficile riuscire a capire chi alla fine ce la farà a restare in Serie A, anche se appare chiaro che ci sono alcune compagini più in difficoltà rispetto alle altre. La Salernitana, ad esempio, sta combattendo con il coltello tra i denti ma le speranze di salvezza si fanno sempre più deboli con il passare delle settimane.

A restare impelagata in una situazione complessa è anche la Sampdoria di Marco Giampaolo. Dopo il cambio di allenatore, con l’allontanamento di Roberto D’Aversa, ci si aspettava una sterzata netta che, però, è arrivata soltanto in parte. La squadra blucerchiata ha continuato a mostrare delle lacune evidenti, che hanno portato anche a sconfitte dolore contro Atalanta e Udinese.

Sampdoria, dimissioni per Giampaolo? Arriva la smentita

E cosi in queste ore anche quella di Giampaolo è parsa come una posizione non cosi salda. Non per volontà della Sampdoria, sia chiaro, ma sono emersi dubbi legati proprio alla volontà da parte del tecnico di proseguire la sua avventura a Genova. Le dichiarazioni post partita hanno mandato in tilt l’ambiente blucerchiato (“Evidentemente non ho capito dove sono”).

E cosi qualcuno ha cominciato a parlare di dimissioni da parte dell’allenatore. Il tutto, però, è sfumato proprio attraverso parole pronunciate dall’allenatore e riportate sulle colonne de La Repubblica’: “Mi sento più che mai in lotta, coinvolto nella battaglia, convinto di poterla portare a termine con successo”. Si andrà avanti con Giampaolo, nella speranza di centrare la salvezza il più presto possibile.