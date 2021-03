Tapiro d’Oro per Fabio Caressa di Sky Sport dopo Dazn ha acquisito i diritti tv per i prossimi tre anni della Serie A

La Serie A su Dazn per i prossimi tre anni, dal 2021 al 2024, è una svolta storica per il calcio italiano. La piattaforma streaming ha battuto Sky con un’offerta economica irrinunciabile segnando un confine tra passato e futuro. L’offerta messa sul piatto era di 840 milioni rispetto ai 750 proposti da Sky.

La notizia sta facendo discutere ed è per questo che, seguendo come sempre l’attualità, l’inviato storico di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha appena consegnato il suo classico Tapiro d’Oro a Fabio Caressa di Sky Sport.

Dazn batte Sky: le parole di Caressa

Il noto telecronista ha così ironizzato: “Quando c’è una gara c’è uno che vince e uno che perde – ha commentato all’inviato di Striscia”. Infine una battuta: “I telespettatori vedranno un po’ più Diletta Leotta e un po’ meno me: diciamo che ci hanno guadagnato”. Le parole integrali di Caressa andranno in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 20.35.

Le 10 gare di ogni turno di campionato a partire dall’anno prossimo saranno visibili su Dazn, di cui 7 in esclusiva. La scadenza era fissata per il 29 marzo, ma la maggioranza si era ormai già formata. Venerdì scorso l’annuncio. Sedici club sono stati favorevoli nel corso dell’ultima assemblea. Una svolta storica. Sky resta in corsa con una proposta da 70 milioni per le restanti tre partite in co-esclusiva. Il pacchetto verrà assegnato tra poche ore.